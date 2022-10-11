Россия второй день подряд продолжает массированные обстрелы Украины Снова наносят удары по электростанциям. У людей нет света
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11 октября Вооруженные силы РФ продолжили массированный обстрел Украины. Утром во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Появились сообщения об обстрелах и атаках беспилотников в Киеве и Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Запорожской и Николаевской областях.
В Винницкой области дроны-камикадзе (предположительно, иранские «Shahed-136») дважды атаковали Ладыжинскую ТЭС. После первой атаки оборудование ТЭС получило повреждения, но никто не пострадал. Как сообщила пресс-служба предприятия, во время второй атаки на месте работали спасатели — пострадали шесть человек. Глава областной администрации Сергей Борзов сообщил, что помимо Ладыжинской ТЭС из-за ракетного удара поражен объект критической инфраструктуры в Винницком районе. По его словам, пострадали три человека.
Во Львовской области, по данным губернатора Максима Козицкого, на двух объектах энергетики произошли три взрыва. Ракеты повторно попали в две электроподстанции, которые обстреляли накануне. Во Львове после ракетного удара, как сообщил мэр Андрей Садовый, 30% города временно осталось без электричества, в двух районах возникли перебои с водоснабжением, пострадал один человек. Проблемы с водой возможны и в других районах города. Во Львове сообщают о сбоях в работе мобильной связи. В области также возникли перебои с электроэнергией.
В Днепропетровской области, как заявил губернатор Валентин Резниченко, Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Из-за ракетного удара серьезно повреждена одна из высоковольтных подстанций. Многие населенные пункты остались без света. В области ввели режим тотальной экономии электроэнергии.
Утром по Запорожью ударили из ракетных комплексов С-300, заявил глава областной администрации Александр Старух. Большинство из 12 ракет попали по острову Хортица на реке Днепр, в черте города Запорожье, там разрушены несколько зданий, рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, две ракеты упали у базы отдыха «Металлург». В самом Запорожье две ракеты попали в автосалон, из-за чего погиб один человек, 45-летний охранник. Также под обстрел попали школа и медучреждение.
Российские военные атаковали регионы Украины в две волны, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Во время первой атаки силы противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, во время второй — еще 14. По состоянию на 14:46 мск известно, что Воздушные силы Украины сбили 20 крылатых ракет и 13 беспилотников «Shahed-136».
Минобороны РФ заявило, что российские военные 11 октября продолжили массированный обстрел объектов военного управления и системы энергетики Украины. В министерстве сообщили, что массированный удар нанесли «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил представитель Минобороны во время брифинга для журналистов.
Россия проводит массированный обстрел Украины второй день подряд. 10 октября российские войска, по данным Генштаба ВСУ, нанесли больше 60 ракетных и 30 авиационных ударов, украинские ПВО сбили 46 ракет и 27 беспилотников. По последним данным украинских властей, из-за обстрелов 10 октября погибли 23 человека, больше 100 пострадали. В более чем 30 населенных пунктах, в том числе в Киеве, Харькове и Львове, пострадала инфраструктура. В почти четырех тысячах населенных пунктов возникли перебои с подачей электроэнергии. В большинстве из них к утру 11 октября дали свет (при этом в Киеве все еще возможны веерные отключения).
В Минобороны РФ говорили, что 10 октября нанесли удары по «объектам военного управления, связи и энергетики», но из-за обстрелов также пострадали детские площадки, парки, музеи и школы. По оценке украинского Forbes, массированный ракетный удар 10 октября обошелся российскому бюджету в 400-700 миллионов долларов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.