На свободу вышел первый из фигурантов дела «Нового величия», получивших реальные сроки

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На свободу вышел один из осужденных по Вячеслав Крюков. Об этом сообщила группа поддержки фигурантов дела в своем телеграм-канале.

Крюков освободился из тюрьмы первым среди фигурантов дела «Нового величия», которые получили реальные сроки лишения свободы, пишет группа поддержки со ссылкой на адвоката Крюкова Леонида Соловьева.

Крюков был арестован в марте 2018 года. На тот момент ему было 19 лет, и он стал одним из самых молодых фигурантов дела «Нового величия». Он провел в СИЗО больше двух лет и еще столько же — в колонии.

Всего по делу «Нового величия» в 2020 году осудили восемь человек. Четыре из них получили от четырех до более чем шести лет условно. Еще четверо — от шести до почти семи лет колонии.