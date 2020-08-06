Фигуранты дела «Нового величия» получили от четырех лет условно до семи лет колонии

Люблинский суд Москвы вынес приговор семерым фигурантам , сообщает корреспондент «Медузы». Их признали виновными в создании экстремистского сообщества.

Суд приговорил Анну Павликову к 4 годам условно, Марию Дубовик — к 6 годам условно. Дмитрия Полетаева приговорили к 6 годам условно и . Максиму Рощину назначено 6 лет и 6 месяцев условного срока.

Руслан Костыленков получил 7 лет колонии общего режима, Вячеслав Крюков — 6 лет колонии общего режима, Петр Карамзин — 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков еще до того, как судья закончил читать приговор, сообщил, что защита готова обжаловать решение суда. «Любой обвинительный приговор будем обжаловать», — сказал Пашков «Интерфаксу».

Во время оглашения приговора у здания суда собрались около 200 человек, которые аплодировали и скандировали «Невиновны».