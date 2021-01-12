Мосгорсуд смягчил приговор некоторым фигурантам дела «Нового величия». Сроки по 7 и 6,5 лет сократили на 3 месяца

Мосгорсуд смягчил приговор некоторым фигурантам . Об этом сообщает РИА Новости.

Двоим из трех фигурантов, которые получили реальные сроки, наказание сократили на три месяца. Руслану Костыленкову — до шести лет и девяти месяцев колонии общего режима. Петру Карамзину — до шести лет и трех месяцев колонии общего режима. Вячеславу Крюкову, который получил шесть лет общего режима, приговор оставили без изменений.

Фигурантам дела, которые были осуждены условно, — Дмитрию Полетаеву, Марии Дубовик, Анне Павликовой и Максиму Рощину — условные сроки лишения свободы оставили без изменений. При этом Павликовой и Дубовик снизили испытательные сроки на один год, сообщает «МБХ медиа».

Адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова заявила изданию, что защитники всех осужденных подадут кассационную жалобу, поскольку они требовали оправдательных приговоров по делу.

Семеро фигурантов дела «Нового величия» были осуждены в августе 2020 года. Восьмому фигуранту — Павлу Ребровскому, который заключил сделку со следствием, но позже отказался от своих показаний, — вынесли приговор в октябре. Ребровский получил шесть лет колонии.