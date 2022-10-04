Дания дважды за неделю заметила беспилотники у газовых месторождений в Северном море

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У газовых месторождений в Северном море второй раз за неделю была зафиксирована активность беспилотников. Об этом сообщает издание Politiken со ссылкой на полицию Дании.

В первый раз неопознанные беспилотники заметили 28 сентября у нефтегазового месторождения Halfdan B. 4 октября датская полиция заявила, что в минувшие выходные получила сообщения о том, что летательные аппараты были замечены вблизи месторождения Roar.

Оба этих месторождения разрабатывает французская TotalEnergies. После инцидента 28 сентября компания заявила, что усилила меры безопасности и связалась с властями Дании. Те, в свою очередь, как и власти других стран региона, усилили контроль над энергетическим и газовым секторами после утечек на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», пишет Reuters.

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В ночь на 26 сентября в Балтийском море на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2», а также на обеих нитках «Северного потока — 1» произошли утечки. Позже на «Северном потоке — 2» выявили еще одну утечку.

Власти Евросоюза заявили, что газопроводы «Северный поток» были повреждены намеренно. Сообщалось, что в ходе расследования рассматриваются версии причастности как Украины или проукраинских сил, так и России. Президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северном потоке» «англосаксов».

Службы безопасности Германии предполагают, что трубопроводы могут оказаться непригодными навсегда. В «Газпроме» заявили, что приступили к поиску возможных решений для возобновления работы системы «Северного потока».