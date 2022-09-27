Трое бывших сотрудников ярославской ИК-1 получили реальные сроки по делу о пытках заключенного, который умер после избиения

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Заволжский районный суд Ярославля приговорил к срокам до 3,5 года лишения свободы троих бывших сотрудников ФСИН по делу о пытках заключенного исправительной колонии № 1 Важи Бочоришвили. Об этом сообщает .

Бывших сотрудников колонии Сергея Гусарина, Вячеслава Шашкина и Сергея Кузьмина признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия или специальных средств (пункты «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ).

Гусарина и Шашкина, державших Бочоришвили во время избиения, приговорили к трем годам лишения свободы. Кузьмину, который избивал заключенного дубинкой, назначили 3,5 года колонии. Все они признали вину и раскаялись, утверждают правозащитники.

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В феврале 2021 года «Новая газета» опубликовала два видео с пытками в ярославской колонии, которые записали в 2016 и 2017 годах. Записи получил правозащитный фонд «Общественный вердикт». В обоих случаях сотрудники ФСИН избивали дубинками полуобнаженных заключенных. Один из пострадавших, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, спустя месяц после избиения умер в больнице.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о превышении должностных полномочий по факту пыток Бочоришвили и из-за оказания некачественной медицинской помощи — по факту смерти заключенного. Расследование по второму делу продолжается.