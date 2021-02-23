СК возбудил дело после публикации новых видео с пытками в ярославской колонии № 1

Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как «Новая газета» распространила видеозаписи с пытками двух заключенных в ярославской колонии № 1.

Дело расследуют по статье о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Управление ФСИН по Ярославской области после публикации видео начало проверку в ярославской ИК-1. В ведомстве заявили, что отстранили часть сотрудников от работы «до объективного выяснения обстоятельств», сообщает «Интерфакс». Некоторых сотрудников, попавших на записи, ранее уволили, других — привлекли к уголовной ответственности.

23 февраля «Новая газета» опубликовала два видео с пытками в колонии, которые записали в 2016 и 2017 годах. Записи получил правозащитный . В обоих случаях сотрудники ФСИН избивали дубинками полуобнаженных заключенных. Один из пострадавших, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, спустя месяц после избиения умер в больнице.

В ноябре 2020 года суд в Ярославле приговорил 11 сотрудников ярославской ИК-1 к различным срокам заключения — от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы — по делу о пытках в отношении заключенного Евгения Макарова. Шестеро человек освободили в зале суда, учтя время, которое они провели под арестом. В то же время суд оправдал по этому делу врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.