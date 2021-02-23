«Новая газета» опубликовала новые видео с пытками в ярославской колонии № 1. Один из заключенных умер

«Новая газета» распространила две новые видеозаписи с пытками в ярославской колонии № 1, которые получили сотрудники правозащитного .

Первое видео сняли 25 августа 2016 года. На записи сотрудники ФСИН избили дубинками мужчину, чье настоящее имя не раскрывается, которому на тот момент оставалось провести в колонии две недели. Бывший заключенный рассказал, что его пытали после обыска, во время которого он возмутился тем, что сотрудники колонии скинули на пол его Коран. После освобождения из колонии мужчина провел две недели в больнице.

Внимание! Видео содержит сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть его. Все равно хочу увидеть Избиение заключенного в Ярославской ИК-1 Novaya Gazeta

На второй видеозаписи, снятой 12 апреля 2017 года, пыткам подвергся гражданин Грузии Важа Бочоришвили. На записи сотрудники колонии требуют, чтобы Бочоришвили прошел процедуру личного досмотра, то есть присел и раздвинул ягодицы. При этом присутствует женщина-врач, которая держит в руках анальный расширитель, применение которого при личном досмотре не предусмотрено. После отказа заключенного сотрудники ФСИН избили его дубинками, мужчина потерял сознание.

Внимание! Видео содержит сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть его. Все равно хочу увидеть Избиение заключенного Важи Бочоришвили сотрудниками ИК-1 Ярославля Novaya Gazeta

После избиения заключенного, по словам родственников Бочоришвили, его поместили в одиночную камеру штрафного изолятора, а затем в тяжелом состоянии перевели в больницу в Рыбинске. Врачи диагностировали тяжелое поражение печени и травмы. После обращения адвоката Бочоришвили колония признала, что к тому вынужденно применили физическую силу. Бочоришвили умер в больнице 9 мая 2017 года.

Летом 2018 года «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали первую видеозапись из ярославской колонии № 1. На ней сотрудники ФСИН избили заключенного Евгения Макарова, который, по данным правозащитников, получил 865 ударов по ногам, пяткам и спине. Пытки записывали на служебный видеорегистратор для отчета о «воспитательных мероприятиях». После публикации записи Следственный комитет возбудил уголовное дело, обвиняемыми по которому проходили 13 сотрудников колонии.

В ноябре 2020 года суд в Ярославле оправдал по этому делу врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Еще 11 сотрудников ИК-1 получили от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, шестерых из них освободили в зале суда.