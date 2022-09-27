Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский досрочно ушел в отставку. Он говорил о цензуре и предлагал не считать Россию правопреемницей СССР

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Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского, который подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте суда.

«С 27 сентября 2022 года Константин Арановский — судья КС РФ в отставке», — говорится в сообщении суда.

Как уточняет пресс-служба КС РФ, Арановский попросил об отставке досрочно, не достигнув предельного возраста пребывания на должности судьи Конституционного суда.

Причины, по которым Арановский решил уволиться, в пресс-релизе суда не называются.

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Константин Арановский был назначен судьей Конституционного суда РФ в 2010 году по представлению Дмитрия Медведева, который тогда был президентом РФ. Арановский стал известен благодаря своим . Так, в 2019 году Арановский называл запрет на участие иностранцев в СМИ признаком цензуры и критиковал российскую систему образования. В 2020 году он опубликовал мнение о том, что Россия не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Последним судьей КС РФ, который досрочно ушел в отставку, был Анатолий Кононов, пишет «Коммерсант». Это произошло в 2010 году. После этого судьи уходили с должности только по достижении предельного возраста — 70 лет.

Как отмечает газета, ожидается, что в ближайшие дни КС РФ должен проверить конституционность международных договоров о принятии в состав РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей Украины. 27 сентября на этих территориях завершатся пятидневные «референдумы» по этому вопросу.