Умер бывший судья Конституционного суда Анатолий Кононов. Он был известен особыми мнениями, в которых критиковал решения КС в пользу власти
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Судья Конституционного суда в отставке Анатолий Кононов умер в возрасте 75 лет. Информацию о его смерти агентству «Интерфакс» подтвердили в Конституционном суде.
Анатолий Кононов окончил юрфак МГУ. В советское время он работал секретарем в судах, следователем в прокуратуре, юрисконсультом в министерстве машиностроения СССР. В 1990 году Кононов был избран народным депутатом РСФСР, а в 1991-м стал судьей только что созданного Конституционного суда.
Кононов был известен своей независимой позицией и написал множество особых мнений, в которых выражал позицию, не совпадавшую с решениями Конституционного суда. Его особые мнения касались самых разных дел — от ввода войск в Чечню до отмены прямых выборов губернаторов и ограничений на проведение митингов. Всего Кононов написал более 50 особых мнений.
В конце 2009 года судья досрочно ушел в отставку. Это произошло вскоре после того, как он дал интервью изданию «Собеседник», в котором раскритиковал российскую власть и судебную систему. Официально было объявлено, что Кононов покинул пост судьи по состоянию здоровья.