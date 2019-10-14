«Российские вузы не способны к автономии». Судья Конституционного суда раскритиковал систему образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России в к одному из решений суда. На документ обратил внимание «Коммерсант».

Арановский написал «особое мнение» в связи с тяжбой между воронежским предпринимателем Михаилом Чайковским и городским центром занятости. Сотрудники центра отказались признать Чайковского безработным и назначить ему пособие, так как не получили от него справку о среднем заработке на последнем месте работы и «документ, удостоверяющий квалификацию». Районный и областной суды встали на сторону центра занятости, КС признал правоту Чайковского.

В «особом мнении» Арановский указал, что при получении статуса безработного гражданин не обязан предъявлять диплом о высшем образовании, поскольку он больше не гарантирует профессиональную квалификацию. По мнению Арановского, диплом потерял свою ценность, потому что система образования РФ находится в состоянии постоянного реформирования, «скудно платит» преподавателям и не предоставляет вузам должную автономию.

«Не исключено, что придется теперь подождать, пока дипломы большинства вузов и техникумов (лицеев, колледжей и [других учебных заведений]) станут убедительными», — резюмировал судья.