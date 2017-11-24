Судья Конституционного суда выступил за допуск условно осужденных к выборам

Судья Конституционного суда Константин Арановский не согласился с позицией высшего судебного органа о запрете на выдвижение на выборах для тех, кого осудили условно по тяжкой статье. Особое мнение Арановского было опубликовано вместе с определением КС 23 ноября, внимание на него обратил «Коммерсант».

С жалобой в КС обратился бывший глава муниципального образования Брянской области Сергей Казаков. В 2008 году его условно осудили за взятку и это не позволило ему даже после погашения судимости выдвинуться на выборах в 2014 и 2015 году (запрет действует 10 лет после погашения судимости по тяжкой статье).

Конституционный суд посчитал жалобу несостоятельной, так как даже условное осуждение является «наиболее суровой мерой ответственности», поэтому избирательное право Казакова должно было быть ограничено.

Судья Арановский назвал такое требование к осужденному «повышенным». Он заметил, что Конституция России «отрицает способность властей к пастырской святости с правом руководить политическим выбором граждан».

«Избиратели, разумеется, сами позволяют себе время от времени заблуждения и небрежности, но и это не дает оснований ограничивать право их выбора», — написал судья в своем особом мнении. Условное наказание, по словам судьи, уже указывает на ограниченную тяжесть совершенного преступления.

При этом в случае Казакова ограничение, по мнению Арановского, было применено верно, так как он уже был однажды избран и на своем посту был осужден за взятку.