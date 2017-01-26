Второй судья КС назвал недопустимой просьбу не исполнять решение ЕСПЧ по делу «ЮКОСа»

Конституционный суд России опубликовал мнение (.pdf) судьи Константина Арановского в связи с решением не исполнять постановление Европейского суда по правам человека по делу «ЮКОСа».

Арановский поддержал своего коллегу Владимира Ярославцева, который ранее уже заявил, что КС вообще не должен был рассматривать просьбу Минюста не исполнять решение ЕСПЧ.

Судья напомнил, что Минюст своими действиями давал понять, что Россия соглашается с решением о компенсации бывшим акционерам «ЮКОСа», но потом обратился в Конституционный суд, чтобы не исполнять его.

Арановский также раскритиковал позицию российских властей, которые в своем запросе выдвинули тезис о том, что «законная защита сроками давности обещана лишь добросовестным» налогоплательщикам. Нарушение сроков давности было одним из обоснований решения ЕСПЧ.

Вместе с тем судья замечает, что само по себе решение ЕСПЧ нельзя было считать состоявшимся, так как европейский суд присудил компенсацию абстрактным представителям «ЮКОСа», а не конкретным пострадавшим акционерам.