«Никто не может быть судьей в собственном деле». Судья КС выступил против рассмотрения дела «ЮКОСа»

Судья Конституционного суда России Владимир Ярославцев выступил с особым мнением по делу о выплате компенсации акционерам «ЮКОСа». Текст особого мнения опубликован вместе с решением суда.

По мнению Ярославцева, обратившийся в суд Минюст должен был сам продолжать борьбу в международных инстанциях, а не искать «упрощенный» выход в российском Конституционном суде.

Он отмечает, что Минюст фактически согласился с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации, отказавшись обжаловать его в Большой палате. Более того, российское ведомство подготовило план по реализации решения ЕСПЧ.