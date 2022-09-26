Блинкен рассказал, что у США есть план на случай применения Россией ядерного оружия

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Вашингтон разработал план на случай, если Россия применит ядерное оружие, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS. При этом он отказался обсуждать детали.

Блинкен назвал ядерную риторику президента РФ Владимира Путина «безответственной» и сообщил, что США публично и в частном порядке обращались к России с просьбой прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии».

«Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять», — добавил глава Госдепа США.

На вопрос журналиста, есть ли в Кремле кто-нибудь, кто может сказать Путину «нет», если тот решит применить ядерное оружие, Блинкен ответил: «Я думаю, то, на что вы указываете — огромная проблема и ахиллесова пята всех автократий. Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И отчасти, думаю, Россия попала в тот бардак, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно».

Госсекретарь США также повторил, что «референдумы» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей «фиктивные». Украина, считает Блинкен, имеет право вернуть эти регионы.

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Российские официальные лица неоднократно говорили, что, согласно военной доктрине РФ, Москва может применить ядерное оружие в ответ на применение такого оружия против нее или ее союзников, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

27 февраля, на третий день российского вторжения в Украину, Владимир Путин приказал привести российские силы стратегического сдерживания в режим особого несения дежурства. 21 сентября, объявляя о мобилизации в стране, он снова пригрозил использовать ядерное оружие.

Комментируя последнее высказывание Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что тот выполнит свои угрозы. В США предупредили РФ о последствиях в случае применения ядерного оружия.

По данным источников Financial Times, западные страны разрабатывают планы на случай применения Россией ядерного оружия. Они утверждают, что ответом может стать использование обычных видов вооружений. Один из собеседников издания отметил, что у Запада «есть много красных линий», и они, вероятно, проходят не там, где представляет руководство РФ.