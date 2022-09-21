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Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что президент РФ Владимир Путин выполнит свои угрозы и применит ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — прокомментировал угрозы российского президента Зеленский. При этом он добавил: «Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, [поэтому] есть риск».

Однако, по словам президента Украины, идти на компромисс в ответ на слова Путина не стоит. «Завтра Путин может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы», — добавил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что Украина не намерена отказываться от планов освободить территории страны, захваченные российскими военными. Он также отметил, что «референдумы о присоединении к РФ», которые собираются провести в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, «фиктивные» и «90% государств их не признают».

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27 февраля, на третий день российского вторжения в Украину, Владимир Путин приказал привести российские силы стратегического сдерживания в режим особого несения дежурства.

Российские официальные лица неоднократно говорили, что, согласно военной доктрине РФ, Москва может применить ядерное оружие в ответ на применение такого оружия против нее или ее союзников, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается применять ядерное оружие в Украине при любом развитии событий.

21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В своей речи он также заявил, что «киевский режим» якобы притязает на ядерное оружие, а представители ведущих стран НАТО говорят о «допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия». В ответ Путин напомнил, что РФ также «располагает различными средствами поражения», и пообещал использовать их для защиты страны.