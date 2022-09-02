Глава МАГАТЭ заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС вызывает беспокойство. Станция несколько раз подвергалась обстрелам

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Значительная часть систем безопасности Запорожской атомной электростанции работают относительно хорошо, но физическая целостность АЭС вызывает беспокойство. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил генеральный директор Рафаэль Гросси, накануне посетивший станцию.

По его словам, в работе систем безопасности были перебои, в том числе из-за повреждений кабелей и «определенных систем», которые еще не восстановлены полностью. Гросси также отметил, что инспекторы агентства видели дыры в стенах станции и другие повреждения из-за неоднократных обстрелов.

«Первое, (что меня волнует), — это физическая целостность (ЗАЭС). Здесь я не буду вдаваться в подробности, только отмечу, что, очевидно, в целом в этом регионе, в этой части Украины наблюдаются интенсивные боевые действия. Военная активность <…> нарастает в этой части страны. И меня это очень беспокоит», — сказал он.

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Как утверждает Гросси, за несколько часов пребывания на ЗАЭС миссия получила ключевую информацию о ситуации на станции, а он сам увидел все, что хотел увидеть. Руководитель агентства также отверг заявления о том, что экспертами манипулируют и не показали им все, что было нужно.

Глава МАГАТЭ сообщил, что шесть специалистов агентства продолжают работу на станции. Четверо из них вскоре уедут, еще двое останутся в долгосрочной перспективе. Гросси заявил, что предоставит доклад по итогам визита на ЗАЭС Совету управляющих МАГАТЭ на следующей неделе.

Миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных с первых дней войны, 1 сентября. Эксперты должны оценить обстановку на крупнейшей атомной электростанции Европы. Россия и Украина заявили, что ожидают от инспекторов объективных выводов.

ЗАЭС и город Энергодар, где она находится, регулярно подвергаются обстрелам. Россия и Украина обвиняют в этом друг друга. Перед визитом миссии МАГАТЭ Минобороны РФ обвинило Украину в попытке захватить станцию. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия не пустила независимых журналистов на АЭС вместе с делегацией экспертов.

Украинские сотрудники Запорожской АЭС рассказывают журналистам о задержаниях и пытках со стороны российских силовиков, требующих скрыть от инспекторов МАГАТЭ риски для безопасности станции. Также российских военных обвиняли в том, что они хранят на станции вооружение.

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