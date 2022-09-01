Минобороны РФ утверждает, что Украина направила 60 диверсантов для захвата Запорожской АЭС. Утром станция попала под обстрел. Главное

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Запорожская АЭС, 30 августа 2022 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

Минобороны РФ утверждает, что 1 сентября украинские военные попытались захватить . По данным министерства, в 6:20 утра на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее АЭС высадились «две диверсионные группы», всего около 60 человек, которые приплыли на семи моторных лодках.

Бойцы Росгвардии и российские военные блокировали «диверсантов», к бою присоединились российские вертолеты. Погибли около 40 из 60 украинских военных, заявил представитель оккупационных властей Запорожской области . Около 13 часов он сообщил ТАСС, что троих украинских военных взяли в плен, а еще 12 человек продолжают вести боевые действия.

Около 7 утра, по утверждению Минобороны РФ, возле села Водяное в нескольких километрах от ЗАЭС пытался высадиться «тактический десант ВСУ», который шел на двух самоходных баржах из Никополя. Обе баржи с десантом потоплены, утверждают российские военные.

Представители Украины не комментировали информацию о попытке захвата АЭС.

Утром Запорожская АЭС и Энергодар подверглись обстрелу. Украинская артиллерия, как утверждают во «временной администрации» Энергодара, нанесла удары по многоквартирным жилым домам и двум детским садам, где возникли пожары. По данным Владимира Рогова, трое мирных жителей погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, получили ранения.

Журналист Reuters, находящийся у ЗАЭС, рассказал, что из-за обстрела Энергодара повреждения получил жилой дом, люди укрылись в подвале. По его словам, вокруг бегали солдаты и летали вертолеты, при этом не удалось установить, кто стрелял. В пророссийских телеграм-каналах утром опубликовали видео ударов по Энергодару.

Ближе к полудню в Энергодаре на время пропали электричество и мобильная связь, оккупационные власти связали это с обстрелами ВСУ.

Украинская и российская стороны утверждают, что после утреннего обстрела остановился один из двух работающих реакторов Запорожской АЭС. Украинский «Энергоатом» заявил, что ночью Россия обстреляла из минометов Запорожскую АЭС, после чего из-за аварийной защиты отключился работающий 5-й энергоблок станции. Представитель оккупационных властей Владимир Рогов, в свою очередь, сказал, что «из-за обстрелов» отключился один из двух работавших энергоблоков.

Россия и Украина обвинили друг друга в попытке сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, запланированный на 1 сентября. В Минобороны РФ утверждают, что украинская артиллерия обстреляла территорию Запорожской АЭС, а также место встречи делегации МАГАТЭ с представителями России на КПП в Васильевке.

Губернатор Запорожской области Украины Александр Старух, в свою очередь, заявил около 8 утра, что «россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута», по которому миссия МАГАТЭ должна прибыть из Запорожья на ЗАЭС в Энергодаре. Он потребовал от России предоставить миссии доступ к украинскому ядерному объекту.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что «Россия демонстративно наносит удар по Энергодару, вдоль официального маршрута миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить в этом Украину». По его словам, это говорит о «реальной „заинтересованности“ РФ в инспекции» МАГАТЭ.

Делегация МАГАТЭ направилась на АЭС, несмотря на сообщения о боевых действиях. Около 9 утра источник «Интерфакс-Украина» сообщил, что миссия прибыла на блокпост в Новоалександровке, в 20 километрах от линии фронта. Позже представитель МАГАТЭ сообщил, что миссия агентства на три часа задержалась на территории, подконтрольной Украине. Глава миссии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что утром члены делегации решили ехать, «но были вынуждены вернуться». Во время общения с журналистами около полудня он заявил, что миссия ведет переговоры с военным командованием и вновь собирается ехать на станцию.

Владимир Рогов в 13 часов заявил, что миссия МАГАТЭ «подъезжает» к блокпосту на линии фронта. В то же время агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что миссия МАГАТЭ «проехала в , двигаясь к Энергодару». До этого миссия несколько часов ждала на блокпосту разрешения службы безопасности. В 14:15 миссия прибыла на ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ собирается оценить физический ущерб, нанесенный объектам Запорожской АЭС, определить, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала и принять срочные меры по обеспечению безопасности на атомной электростанции. В МАГАТЭ говорили в начале августа, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.

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