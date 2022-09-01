Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

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Инспекторы МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС в городе Энергодар. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как пишет «Интерфакс», кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 по московскому времени. Еще за час до прибытия в Энергодаре продолжались обстрелы и были слышны взрывы.

Инспекторы МАГАТЭ в ходе своего визита планируют оценить разрушения на станции, определить работоспособность систем безопасности, а также оценить условия работы персонала.

Запорожская АЭС находится под контролем России. Минобороны РФ регулярно сообщает об обстрелах станции украинскими войсками. В Украине называют это провокацией и выдвигают встречные обвинения.

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