Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Инспекторы МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС в городе Энергодар. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как пишет «Интерфакс», кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 по московскому времени. Еще за час до прибытия в Энергодаре продолжались обстрелы и были слышны взрывы.
Инспекторы МАГАТЭ в ходе своего визита планируют оценить разрушения на станции, определить работоспособность систем безопасности, а также оценить условия работы персонала.
Запорожская АЭС находится под контролем России. Минобороны РФ регулярно сообщает об обстрелах станции украинскими войсками. В Украине называют это провокацией и выдвигают встречные обвинения.