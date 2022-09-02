Зеленский: Россия не пустила независимых журналистов на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не пустила независимых журналистов на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ.

Когда мы виделись с [главой МАГАТЭ] господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что происходит.

К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ.

Зеленский выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сделает «объективные выводы» о происходящем на станции. Он также отметил, что пока не услышал от представителей организации призывов к демилитаризации Запорожской АЭС.

1 сентября на Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных с первых дней войны, приехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна оценить обстановку на крупнейшей атомной электростанции Европы. Кадры осмотра станции опубликовали российские государственные агентства.

После осмотра станции глава организации Рафаэль Гросси заявил, что там останутся работать несколько членов миссии.

Перед визитом миссии МАГАТЭ Минобороны РФ обвинило Украину в попытке захватить станцию.

ЗАЭС и город Энергодар регулярно подвергаются обстрелам. Украина и Россия возлагают ответственность за это друг на друга. Украинские сотрудники Запорожской АЭС рассказывают журналистам о задержаниях и пытках со стороны российских силовиков, требующих скрыть от инспекторов МАГАТЭ риски для безопасности станции.

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