В соцсетях появилось видео с российскими военными грузовиками у реактора Запорожской АЭС. CNN подтвердил подлинность ролика

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18 августа в соцсетях появилось 30-секундное видео, снятое, как утверждалось, в машинном зале , который связан с ядерным реактором. На записи видны не менее пяти грузовиков, один из которых отмечен буквой Z.

Телеканал CNN сообщил, что подтвердил подлинность ролика, а также установил, что видео сняли в одном из шести машинных залов АЭС. Когда и кем была сделана запись, неизвестно.

Как отмечает телеканал, машинные залы расположены в западной части станции. Они соединены друг с другом и встроены в большое здание, где находится ядерный реактор.

Автомобили, замеченные на видео, выглядят как стандартные российские военные грузовики, считает CNN. Они припаркованы в дальнем западном углу здания на первом этаже, на расстоянии чуть более 130 метров от реактора.

Рядом с грузовиками расположены как минимум две конструкции, похожие на палатки, а также поддоны для перевозки грузов. Из ролика неясно, связаны ли эти конструкции и поддоны с российской военной техникой или самой электростанцией.

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Украинская сторона российских военных в том, что они хранят технику на Запорожской АЭС, используют станцию как прикрытие и наносят с ее территории удары по противнику.

Минобороны РФ заявляло, что российских тяжелых вооружений на территории ЗАЭС нет и там находятся только подразделения охраны. В ведомстве также сообщили о готовности представить снимки «с очень сильным разрешением», доказывающие заявления министерства.

Россия и Украина также обвиняли друг друга в подготовке «провокации» на Запорожской АЭС. Стороны утверждают, что противник собирается устроить ее 19 августа.

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