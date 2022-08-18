Минобороны РФ утверждает, что ВСУ готовит «провокацию» на Запорожской АЭС

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Вооруженные силы Украины готовят «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС для того, чтобы обвинить Россию в создании «техногенной катастрофы». Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ведомство утверждает, что 19 августа, когда в Украине с визитом будет находиться генсек ООН Антониу Гутерриш, 44-й артиллерийская бригада ВСУ нанесет удары по ЗАЭС с огневых позиций в городе Никополь, возложив вину за последствия на российских военных.

Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС. Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она находится в городе Энергодар. С марта ее, как и весь город, контролируют российские войска. В августе станцию неоднократно обстреливали. Украина и Россия обвиняют друг друга в этих обстрелах.

Страны G7 призвали Москву немедленно вернуть Киеву контроль над АЭС, этот призыв поддержали еще 35 стран. ООН предложила вывести военный персонал и технику с АЭС и создать там «безопасный периметр демилитаризации». В свою очередь подконтрольные России власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг станции.

Что происходит на ЗАЭС

Россия и Украина воюют прямо у Запорожской АЭС. Чем грозят обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции? «Нас ждет второй Чернобыль» — это преувеличение или все-таки нет?

Что происходит на ЗАЭС

Россия и Украина воюют прямо у Запорожской АЭС. Чем грозят обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции? «Нас ждет второй Чернобыль» — это преувеличение или все-таки нет?