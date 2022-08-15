Подконтрольные России власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг АЭС

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Пророссийские власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС, в обстрелах которой друг друга обвиняют Россия и Украина. Об этом РИА Новости заявил Владимир Рогов, которого российские СМИ называют «членом главного совета администрации» региона.

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить любые военные действия возле Запорожской АЭС, вывести военный персонал и технику со станции и создать там «безопасный периметр демилитаризации», то есть зону, свободную от военных.

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, — сказал Владимир Рогов. — А также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС».

Предложение создать демилитаризованную зону вокруг станции, в частности, поддержали Госдеп США и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют заинтересованные стороны.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. С марта территорию станции контролируют российские войска. С начала августа ее неоднократно обстреливали. Украина и Россия возложили друг на друга ответственность за обстрелы. Страны G7 призвали Москву немедленно вернуть Киеву контроль над АЭС, этот призыв поддержали еще 35 стран.

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