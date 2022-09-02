«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более 6 тысяч российских военных в Украине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Журналисты «Русской службы Би-би-си» и « », а также команда волонтеров по открытым источникам установили, что с начала войны в Украине погибли не менее 6024 российских военнослужащих.

Больше всего погибших приходится на Дагестан (278 человек), Бурятию (256 человека) и Краснодарский край (227 человек), пишет «Би-би-си». Это связано с тем, что для выходцев из регионов служба в армии является одним из немногих способов заработать, поэтому молодые люди стремятся заключить контракт с министерством обороны. Для сравнения: на данный момент известно лишь о 15 погибших из Москвы.

Из общего числа погибших 1025 человек были офицерами, включая четырех генералов и 35 полковников. Издание отмечает, что высокая смертность среди младшего офицерского состава (750 человек) связана с тем, что большинство из них были очень молоды и неопытны, но были вынуждены принимать основные тактические решения.

Помимо этого, на статистике потерь в офицерском составе сказываются погибшие из элитных подразделений, где практически каждый четвертый носил командирские звезды.

О потерях элитных специалистов «Русская служба Би-би-си»: на войне в Украине погибли более 900 российских элитных военных специалистов

По родам войск, пишет «Би-би-си», наибольшие потери понесли мотострелковые войска (1229 человек). Значимые потери также понесли десантники (1062 человека), поскольку именно подразделения ВДВ участвовали во всех ключевых операциях вторжения. Вплоть до начала августа каждый пятый установленный погибший был десантником.

Сейчас, пишет издание, основная штурмовая нагрузка ложится на подразделения ЧВК и отряды тех, кого российские государственные СМИ называют добровольцами. Их потери составляют 512 человек, включая четырех заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений.

«Би-би-си» подчеркивает, что данные журналистов могут содержать минимум вдвое меньше имен погибших военных, чем реально захоронено в России.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Министерство обороны России сообщало о своих потерях лишь дважды, в последний раз — 25 марта. Тогда ведомство заявило, что за время боевых действий в Украине погиб 1351 российский военный, еще 3825 человек получили ранения.

Генштаб ВСУ оценивает российские потери по состоянию на 2 сентября в 48700 военнослужащих. В первой половине августа Пентагон заявил, что Россия потеряла убитыми и ранеными 70-80 тысяч человек. В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в 15 тысяч убитыми и около 45 тысяч ранеными. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в конце апреля заявлял, что в Украине погибли 15 тысяч россиян.

Онлайн о войне

Война Сто девяносто первый день. Онлайн «Медузы»

Онлайн о войне

Война Сто девяносто первый день. Онлайн «Медузы»