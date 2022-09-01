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«Русская служба Би-би-си»: на войне в Украине погибли более 900 российских элитных военных специалистов

Источник: Русская служба Би-би-си

Более 900 росийских элитных военных специалистов, включая спецназовцев ГРУ, морпехов и десантников, погибли во время российского вторжения в Украину. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Авторы материала пришли к такому выводу, проанализировав список подтвержденных погибших российских военных, который «Би-би-си» ведет вместе с «Медиазоной» и командой волонтеров.

На 1 сентября по открытым данным журналисты установили, что на войне погибли 245 сотрудников Росгвардии, в основном бойцы спецназа, СОБРа и ОМОНа, а также 151 военнослужащий спецназа ГРУ. Почти каждый четвертый из погибших в Росгвардии и спецназе ГРУ — офицер.

Среди других погибших элитных военных специалистов:

  • морская пехота — 337 человек,
  • ВДВ — 144 человека,
  • военные летчики — 67 человек,
  • ФСБ и ФСО — 20 человек.

По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам. Именно эти соединения, традиционно считающиеся элитой российской армии, понесли ощутимые потери за шесть месяцев вторжения в Украину.

Русская служба Би-би-си

По состоянию на 25 августа, согласно открытым данным, которые приводит «Медиазона», известно, что в Украине погиб 5801 российский военный.

Минобороны РФ последний раз сообщало общие потери в «спецоперации» 25 марта. Тогда утверждалось, что погиб 1351 российский военный.

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