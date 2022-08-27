«Энергоатом»: на Запорожской АЭС подключили к сети второй энергоблок

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Украинское предприятие «Энергоатом» заявило вечером 26 августа, что еще один энергоблок Запорожской АЭС был подключен к сети после отключения 25 августа.

В сообщении говорится, что ЗАЭС, таким образом, «продолжает работать в энергосистеме Украины».

26 августа представитель назначенной Россией оккупационной администрации Запорожской области сообщил, что из-за перебитой линии электропередачи «физически невозможно» поставлять энергию с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории. Однако позже «Энергоатом» заявил, что один из энергоблоков подключили к энергосистеме Украины.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе — находится под контролем России с первых недель войны. В августе станция подверглась нескольким обстрелам, в которых стороны конфликта обвинили друг друга. 25 августа Украина заявила, что станция впервые в истории полностью отключилась от энергосети.

Украина требует от мирового сообщества добиться от России вывода военных с ЗАЭС. Генсек ООН предлагал создать на станции демилитаризованную зону. МИД России назвал предложение неприемлемым, так как это якобы сделает станцию «еще более уязвимой».