В оккупированной Запорожской области заявили, что подконтрольные Киеву территории Украины больше не получают энергию с ЗАЭС

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Все линии подачи электроэнергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории Украины выведены из строя, поставки энергии не осуществляются. Об этом заявил член подконтрольной России администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он обвинил украинскую сторону в том, что накануне она перебила последнюю линию электропередачи с АЭС.

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. <…> По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает [на подконтрольные Киеву территории], нет физической возможности это делать», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по РИА Новости).

Сейчас вырабатываемая на АЭС энергия поступает на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, добавил Рогов. По его словам, ситуация на атомной станции «контролируемая».

25 августа подконтрольные России власти оккупированных Херсонской и Запорожской областей заявили об отключении электроэнергии в нескольких крупных городах — в том числе в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов назвал причиной аварии российский обстрел.

Позднее в тот же день украинские власти заявили, что АЭС впервые в своей истории полностью отключилась от энергосети.

Утром 26 августа украинский «Энергоатом» сообщил, что все энергоблоки станции все еще оставались отключены от энергосети. «Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети», — добавили в компании.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, российские войска захватили ее в самом начале войны. В августе станция подверглась нескольким обстрелам, в которых стороны конфликта обвинили друг друга.

Советник Офиса главы президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что Россия бьет по «той части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины». «Цель — отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию», — заявил он в середине августа.

На Запорожскую АЭС приходится около 20% в общем объеме производства электроэнергии в Украине.

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