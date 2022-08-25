Украинские власти заявили, что Запорожская АЭС впервые полностью отключилась от энергосети

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25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории оказалась полностью отключена от энергосети. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского предприятия «Энергоатом».

Ранее подконтрольные России власти оккупированных Херсонской и Запорожской областей заявили об отключении электроэнергии в нескольких крупных городах. В частности, перебои произошли в Мелитополе, Херсоне, Новой Каховке и Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.

«В результате выхода из строя распределительного пункта на Мелитопольской линии в Херсоне и области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. В следствие этого отсутствует водоснабжение», — сообщал телеграм-канал администрации Херсонской области, подконтрольной РФ.

Избранный мэр города Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что авария произошла в результате российского обстрела. Позже он сообщил, что работники коммунальных предприятий и сотрудники Запорожской АЭС начали работы по восстановлению электроснабжения. «После завершения этого процесса начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе», — написал мэр.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на пророссийские местные власти сообщает, что перебои с электричеством произошли из-за короткого замыкания в сети, вызванного «обстрелами со стороны украинских войск и пожаров в Энергодаре».

Позже администрация Херсонской области сообщила, что электроснабжение Херсона и ряда районов Херсонской области было частично восстановлено.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, российские войска захватили ее в самом начале войны. В августе станция подверглась нескольким обстрелам, в которых стороны конфликта обвинили друг друга.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что на ЗАЭС массово нарушаются протоколы безопасности, а Институт изучения войны писал, что российские войска хранят военную технику на территории станции, чтобы защитить ее от украинских ударов. Чуть позднее появилось видео, подтверждающее это заявление.

На фоне обострения обстановки вокруг АЭС страны G7 призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над станцией, этот призыв поддержали еще 35 стран.

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