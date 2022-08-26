Отчет НАТО: Россия вывела с территории Крыма 10 истребителей после атак на полуострове

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Россия, вероятно, рассредоточит свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие украинские атаки. Об этом говорится в секретном отчете НАТО от 22 августа, который оказался в распоряжении Business Insider.

Согласно документу, вооруженные силы РФ уже перебросили 10 истребителей — шесть Су-35 и четыре МиГ-31 — из Крыма, чтобы избежать дальнейших потерь самолетов.

При этом, отмечается в отчете, крымский Бельбек под Севастополем остается «самым важным аэродромом России для обеспечения авиационной поддержки на юге Украины и над Черным морем». По данным НАТО, на этом аэродроме до сих пор находятся около 32 истребителей. В основном это Су-27, но также Су-35С и МиГ-31БМ.

Кроме того, считают в НАТО, Россия увеличила в Крыму количество тактических ракет класса «земля-воздух», чтобы противостоять атакам Украины, в том числе с помощью беспилотников.

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С начала августа неоднократно сообщалось о взрывах и атаках беспилотников в Крыму. Так, 9 августа серия взрывов произошла на военном аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка.

В Минобороны РФ заявили о «детонации нескольких авиационных боеприпасов» на аэродроме Саки, причиной которой стало нарушение требований пожарной безопасности. Повреждение авиационной техники в ведомстве отрицали.

Генштаб ВСУ на следующий день после взрывов на аэродроме «Саки» сообщил, что уничтожил девять российских самолетов за сутки. Официально ответственность за взрывы на аэродроме Саки украинская сторона на себя не взяла.

Американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки аэродрома, на которых были зафиксированы следы разрушений. По данным западной разведки, в результате атаки 9 августа Россия потеряла половину боевых самолетов морской авиации Черноморского флота.

Что не так с объяснениями Минобороны РФ

Минобороны РФ утверждает, что взрыв на авиабазе в Крыму произошел из-за «детонации боеприпасов». Это очень сомнительно А что же произошло на самом деле? И как это повлияет на ход войны?

Что не так с объяснениями Минобороны РФ

Минобороны РФ утверждает, что взрыв на авиабазе в Крыму произошел из-за «детонации боеприпасов». Это очень сомнительно А что же произошло на самом деле? И как это повлияет на ход войны?