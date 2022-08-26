«Коммерсант»: H&M, объявившая об уходе из России, оплатила аренду за свой флагманский магазин в Москве на девять месяцев вперед

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Сеть магазинов одежды H&M, объявившая об уходе с российского рынка, оплатила арендные платежи за свой флагманский магазин в галерее «Актер» на Тверской улице в Москве на девять месяцев вперед. Об этом рассказали два источника «Коммерсанта».

Когда ритейлер продлил аренду, не уточняется. Выплаченная им сумма составила не менее 150 миллионов рублей, рассказал один из собеседников «Коммерсанта».

Другой источник издания рассказал, что H&M также выплатила все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности в московском торговом центре «Колумбус». Сумма претензий со стороны ТЦ могла составить 250 миллионов рублей.

Ритейлер согласился заплатить штрафы, чтобы иметь возможность возобновить работу магазина в этом торговом центре, сказал источник «Коммерсанта». В самой сети H&M отказались от комментариев. В галерее «Актер» и торговом центре «Колумбус» на вопросы не ответили.

В марте группа H&M, в которую входят Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday закрыла свои магазины в России. В июле компания объявила об уходе из страны и выставила свой российский бизнес на продажу.

В число активов, которые хочет продать H&M, входят права аренды примерно 170 магазинов в 65 городах России, а также запасы товаров на 30 недель стоимостью около 210 миллионов долларов.

В августе компания впервые после начала войны открыла свои магазины в РФ — для финальной распродажи.

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