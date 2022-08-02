В Москве впервые после начала войны открылись магазины H&M — для финальной продажи товаров перед уходом из России
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Магазины сети магазинов одежды H&M, объявившей об уходе с российского рынка, открылись в Москве для продажи оставшихся товаров. Телеграм-каналы Shot и Mash опубликовали видеозаписи, снятые на открытии H&M в ТЦ «Метрополис», проект «Осторожно, новости» разместил фото из магазина сети в ТЦ «Авиапарк».
Mash указывает, что стоимость товаров в H&M отличается от цен до приостановки работы магазинов в феврале.
Группа H&M, в которую входят Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, после начала войны в Украине закрыла свои магазины в России, а 18 июля объявила, что уйдет из страны.
Компания решила открыть в августе несколько своих магазинов, чтобы продать остатки товаров (по данным Mash, товара хватит на 50 недель работы). При этом интернет-магазин работу не возобновит, а распродажи не будет. Ожидается, что 3 августа откроется магазин H&M в ТРЦ «Галерея» в Петербурге.
«Коммерсант» писал, что, H&M выставила на продажу свои активы в России. Источник издания, знакомый с предложением, говорил, что в число активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью 210 миллионов долларов.
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По оценке Йельского университета, после начала российского вторжения в Украину более 1200 иностранных компаний объявили, что уйдут из России или ограничат деятельность в стране.