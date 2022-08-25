Германия, которая пока не смогла передать России турбину для «Северного потока», получит от Канады еще пять таких турбин

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Канада передаст Германии еще пять турбин Siemens для газопровода «Северный поток — 1». Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, сообщает местное издание CBC.

В июле власти Канады вывели из-под санкций шесть турбин для «Северного потока», которые проходили техническое обслуживание в Монреале, и разрешили их отправку обратно в Германию для последующей передачи «Газпрому» (несмотря на протесты Украины).

Одну турбину уже вернули в Германию, но «Газпром» отказался ее принять, сославшись на «санкционные режимы» западных стран и «несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам».

Тем не менее, Канада все еще планирует передать Германии оставшиеся пять турбин. «Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — сказала Джоли.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью CBC, что Германия продолжит работу с Канадой, чтобы обеспечить возвращение оставшихся пяти турбин.

В июне «Газпром» назвал отсутствие турбины причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку» в ЕС до 60% от планового показателя. Позднее поставка газа по «Северному потоку» снизилась до 20% мощности газопровода; «Газпром» объяснял это выводом из эксплуатации еще одной турбины.

Источники Bloomberg утверждали, что главной причиной снижения поставок по «Северному потоку» являются не технические сложности, а политические соображения: это попытка давления на Евросоюз, который поддержал Украину после российского вторжения.

В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц лично осмотрел турбину для «Северного потока», которую отказалась забирать Россия, и заявил, что турбина полностью исправна и готова к использованию.

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