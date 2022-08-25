ФСБ заявила, что задержала в Калиниграде сторонника «Азова», якобы готовившего теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту

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ФСБ России объявила, что задержала в Калининграде местного жителя, сторонника украинского , который, по заявлению спецслужбы, готовил теракты в Калининградской области, сообщает «Интерфакс».

По версии ФСБ, гражданин РФ 1967 года рождения «вынашивал намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта „Храброво“».

В ФСБ заявили, что подозреваемый выполнял указания «координаторов „Азова“», находящихся в Украине, а после совершения терактов собирался уехать на территорию «сопредельного государства».

По данным российской спецслужбы, в тайнике, который оборудовал подозреваемый, нашли взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

В ведомстве утверждают, что задержанный дал признательные показания. ФСБ распространила видео с частью допроса подозреваемого. На записи мужчина рассказал, что в марте связался с представителями Украины через бот в телеграме, а в июле ему написали участники полка «Азов». По его словам, ему поставили задачу «взорвать объект, находящийся в посёлке Переславское, это объект Балтийского флота».

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении оружия.

После вторжения России в Украину ФСБ неоднократно заявляла, что предотвратила теракты, которые среди прочего якобы планировали сторонники украинской националистической организации , члены группировки неонациста Тесака или «украинские диверсанты».

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