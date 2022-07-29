ФСБ объявила о задержании «украинских диверсантов» и предотвращении теракта в Липецке

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В селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны трое граждан Украины, подозреваемых в подготовке теракта, сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

Как утверждает спецслужба, задержанные мужчина и две женщины «входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией „Правый сектор“ (признана в РФ экстремистской и запрещена) под патронажем Службы безопасности Украины».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на оперативное видео ФСБ, диверсанты признались, что планировали устроить теракт на автостанции в Липецке.

При обыске у них найдены компоненты самодельной бомбы, а в телефонах — «переписка с активными участниками организации „Правый сектор“, изобличающая их преступные намерения», сообщает спецслужба.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, участии в экстремистской деятельности и хранении взрывных устройств.

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