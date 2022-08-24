Лукашенко пожелал жителям Украины «мирного неба» в День независимости страны. В Киеве ответили, что после победы обсудят с ним «оттенки мирного неба»

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Александр Лукашенко поздравил жителей Украины с Днем независимости, который в стране отмечают 24 августа. Он пожелал украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

«Убежден, что сегодняшние не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях», — говорится в заявлении Лукашенко.

Как отмечает белорусское издание «Зеркало», поздравление Лукашенко «кажется довольно циничным». Ранее он поддержал вторжение России в Украину, хотя и отрицал участие белорусских военных в конфликте. В свою очередь Украина утверждает, что РФ использует воздушное пространство Беларуси для ударов по украинским городам.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Лукашенко, также отметив его цинизм. Он обвинил Лукашенко в активной помощи российским военным через предоставление им аэродромов, запчастей к технике и снарядов.

Подоляк пообещал, что после победы Украины с Лукашенко и его сторонниками обсудят все «оттенки мирного неба над Украиной».

Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямого соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать публичную клоунаду…

Понимаю, что кое-кому кажется, что можно пожизненно безбожно врать или делать вид, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает господин Лукашенко, абсолютно точно и конкретно пропитано кровью украинцев. Поэтому просто необходимо дождаться правильного финала войны, краха российской кровавой империи, чтобы детально обсудить все аспекты оттенков «мирного неба над Украиной» с представителями нынешней белорусской администрации.

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