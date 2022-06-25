Военная разведка Украины утверждает, что Россия впервые нанесла удары из авиапространства Беларуси

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В ночь на 25 июня российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудары по Киевской, Черниговской и Сумской областям Украины, когда находились в воздушном пространстве Беларуси. С таким заявлением выступило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска — район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от госграницы Украины», — утверждает военная разведка.

По данным украинских военных, это первый раз, когда Россия нанесла авиаудары по Украине непосредственно с территории Беларуси. «Сегодняшний обстрел напрямую связан с усилиями кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника», — заявили в управлении разведки.

Министерство обороны РФ в своей утренней сводке 25 июня не сообщало об авиаударах по Киевской, Черниговской и Сумской областям.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.

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