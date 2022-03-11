В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Перед встречей Лукашенко рассказал о карте, «раскрывающей планы нападения» Украины на Беларусь

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В Москве начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости. В рамках встречи ее участники собираются продолжить обсуждение интеграционных процессов, а также обменяться мнениями по Украине и санкционной проблематике, заявили в Кремле.

Перед переговорами Путин сообщил Лукашенко, что в российско-украинских переговорах есть «определенные позитивные сдвиги». Подробностей он не раскрыл.

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В свою очередь Лукашенко заявил, что Украина готовилась атаковать не только Донбасс, но и Беларусь. По словам Лукашенко, с собой у него есть некая карта, раскрывающая эти планы. Он также призвал Путина не оправдываться за «спецоперацию». «Никто не оправдывается», — ответил тот.

Лукашенко назвал санкции Запада, введенные после вторжения в Украину, «свинством», при этом отметив, что сегодняшние ограничения — это время возможностей для Беларуси и России. «Мы всегда тогда (в советский период) были под санкциями — и нормально жили и развивались», — добавил белорусский президент.

«СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», — согласился Путин. Он уверен, что страны пройдут «через эти трудности» и приобретут «больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными».

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