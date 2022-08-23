Politico: США могут передавать Украине некоторые виды вооружений тайно

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Власти США могли поставить в Украину больше оружия в рамках военной помощи, чем официально объявлял Белый дом. Как говорится в статье Politico, в Вашингтоне «ходит все больше слухов» об этом.

В подтверждение своего предположения издание, среди прочего, приводит слова неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона. 19 августа он заявил, что США некоторое время тайно поставляли Украине высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), которые используются для наведения на радарные системы.

«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, их упоминание в заявлении не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», — сказал чиновник на брифинге.

По словам двух источников Politico, США включили в новый пакет помощи, анонсированный 19 августа, высокоточные боеприпасы Excalibur. При этом официально Вашингтон об этом не объявлял.

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Кроме того, издание ознакомилось с уведомлением, которое администрация США направила в Конгресс. В нем приводится перечень вооружений, поставляемых в Украину в рамках последнего пакета военной помощи. В документе указывается, что поставки Киеву «не ограничиваются» тем, что перечислено в списке, утверждает Politico.

19 августа США объявили о дополнительных поставках вооружений Украине на сумму в 775 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, тысяча единиц переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, ракеты HARM и другое оружие.

Всего с учетом анонсированного пакета помощи администрация США с августа 2021 года выделила Украине 19 траншей военной помощи на сумму более 10 миллиардов долларов.