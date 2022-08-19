США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 775 миллионов долларов
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Министерство обороны США объявило о дополнительных поставках вооружений Украине на сумму в 775 миллионов долларов.
Как сообщает CNN, в рамках нового пакета Украине передадут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, одну тысячу единиц переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 15 беспилотников Scan Eagle, ракеты Harm для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, 40 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, джипы Humvee.
С учетом нынешнего пакета помощи администрация США с августа 2021 года выделила Украине 19 траншей военной помощи на сумму более 10 миллиардов долларов, отмечает CNN.