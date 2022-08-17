Мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавит «правительство» оккупированной части Харьковской области. В декабре 2021 года на него завели дело о взятке

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44-летний глава Краснодара Андрей Алексеенко станет председателем «совета министров администрации Харьковской области», часть территории которой контролируют российские военные. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

Информацию ведущего о скором назначении Алексеенко на пост главы правительства оккупированного региона подтвердили два источника , в том числе в мэрии Краснодара. При этом в заметке издания говорится о назначении российского чиновника в .

Кандидатуру Алексеенко рассматривали на несколько постов, рассказал один из источников «Кавказ. Реалий».

«Загвоздка заключалась в том, что по административной структуре премьер-министром мог стать человек уровня вице-губернатора, а Алексеенко в настоящий момент мэр. Но учли его предыдущий опыт первым вице-губернатором Краснодарского края, поэтому назначение согласовали», — пояснил собеседник издания.

В администрации Краснодара официально переход Алексеенко пока не прокомментировали.

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Андрей Алексеенко возглавил Краснодар в ноябре 2021 года. До этого он занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края. Через месяц после назначения на пост мэра Следственный комитет возбудил в отношении Алексеенко уголовное дело о взятке в особо крупном размере, полученной в 2018 году в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.

Ранее российских чиновников назначили руководителями «правительств» других оккупированных территорий Украины. Бывший первый вице-губернатор Вологодской области России Антон Кольцов назначен в Запорожскую область. Сергея Елисеева, который ранее служил в ФСБ и занимал должность вице-премьера Калининградской области, — в Херсонскую область.

Представители «новых администраций» этих областей не раз заявляли о желании включить регионы в состав РФ. По словам источников «Медузы», Кремль планирует объединить все оккупированные территории Украины в один новый федеральный округ в составе России.

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