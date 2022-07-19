Чиновника из Вологды объявили новым главой правительства оккупированной Запорожской области

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Бывший первый вице-губернатор Вологодской области России Антон Кольцов стал главой правительства Запорожской области Украины. Об этом российским информагентствам заявил Владимир Рогов, которого называют «членом главного совета военно-гражданской администрации» оккупированного региона.

По словам Рогова, Запорожская область начинает выстраивать горизонтальные связи с регионами. «Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам», — сказал он.

Рогов отметил, что Кольцов является выпускником «Школы губернаторов» (Высшей школы госуправления РАНХиГС) и ранее работал в металлургической отрасли, что важно для Запорожской области.

В ходе вторжения в Украину российские войска частично оккупировали Запорожскую область, а также взяли под контроль Херсонскую область. Назначенные там временные администрации объявили, что хотят провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. По утверждению источников «Медузы», Кремль планирует объединить все оккупированные территории Украины в один новый федеральный округ в составе РФ.

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