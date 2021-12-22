На мэра Краснодара завели уголовное дело. Он был назначен на должность месяц назад

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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома и на рабочем месте у мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства допустил, что после следственных действий Алексеенко задержат. Znak.com, в свою очередь, пишет, что мэра уже задержали.

По данным телеграм-канала Shot, Алексеенко подозревают в получении взятки в размере 1,6 миллиона рублей от компании-застройщика за получение необходимых документов.

Официально о следственных действиях в отношении Алексеенко не сообщается.

Обновлено. СК подтвердил, что в отношении Алексеенко возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере, полученной в 2018 году в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.

Алексеенко был назначен мэром 17 ноября по предложению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, его кандидатуру поддержали 40 из 46 депутатов городской думе. До этого на протяжении месяца Алексеенко был исполняющим обязанности главы города.

С середины октября в мэрии Краснодара прошло уже несколько обысков, в том числе у вице-мэров.

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