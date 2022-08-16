В Новосибирске пришли с обысками к родственникам депутата Хельги Пироговой, которая покинула Россию из-за дела о «фейках» про армию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру депутата городского совета Хельги Пироговой, а также на дачу ее родителей и в квартиру родителей ее мужа. Об этом сама Пирогова написала в твиттере.

«Еще не могу дозвониться до брата, вероятно, у него тоже был обыск», — добавила Пирогова.

Она заявила, что «никакого отношения к правосудию происходящее точно не имеет», и что цель действий полиции — «покошмарить» ее окружение.

Адвокат Егор Солунин подтвердил проекту «Сетевые свободы», что сотрудники полиции пришли в квартиру Пироговой и к ее родственникам. По словам адвоката, ему присутствовать при обысках не разрешили.

С каким делом связаны обыски, неизвестно. Как заявил Солунин, это может быть дело о «фейках» про армию, которое завели на Пирогову, или дело о создании экстремистского сообщества, возбужденное против оппозиционера Алексея Навального и его соратников (Пирогова проходила по делу как свидетель).

21 июля Хельгу Пирогову задержали в Новосибирске. На нее составили протокол о «дискредитации» российской армии из-за о погибших в Украине российских добровольцах, который она позже удалила.

На следующий день СК возбудил в отношении Пироговой о «фейках» про армию, по которой депутату могло грозить до трех лет лишения свободы.

25 июля стало известно, что Пирогова покинула Россию. Сообщалось, что она находится в Тбилиси. В РФ ее объявили в розыск.

Интервью Хельги Пироговой

«Между страхом и возможностью что-то сказать выбираю второе» После начала войны новосибирский депутат Хельга Пирогова открыто поддержала Украину, теперь на нее завели дело по личному требованию Бастрыкина. Вот ее история

Интервью Хельги Пироговой

«Между страхом и возможностью что-то сказать выбираю второе» После начала войны новосибирский депутат Хельга Пирогова открыто поддержала Украину, теперь на нее завели дело по личному требованию Бастрыкина. Вот ее история