В Новосибирске пришли с обысками к родственникам депутата Хельги Пироговой, которая покинула Россию из-за дела о «фейках» про армию
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В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру депутата городского совета Хельги Пироговой, а также на дачу ее родителей и в квартиру родителей ее мужа. Об этом сама Пирогова написала в твиттере.
«Еще не могу дозвониться до брата, вероятно, у него тоже был обыск», — добавила Пирогова.
Она заявила, что «никакого отношения к правосудию происходящее точно не имеет», и что цель действий полиции — «покошмарить» ее окружение.
Адвокат Егор Солунин подтвердил проекту «Сетевые свободы», что сотрудники полиции пришли в квартиру Пироговой и к ее родственникам. По словам адвоката, ему присутствовать при обысках не разрешили.
С каким делом связаны обыски, неизвестно. Как заявил Солунин, это может быть дело о «фейках» про армию, которое завели на Пирогову, или дело о создании экстремистского сообщества, возбужденное против оппозиционера Алексея Навального и его соратников (Пирогова проходила по делу как свидетель).
21 июля Хельгу Пирогову задержали в Новосибирске. На нее составили протокол о «дискредитации» российской армии из-за твита о погибших в Украине российских добровольцах, который она позже удалила.
На следующий день СК возбудил в отношении Пироговой о «фейках» про армию, по которой депутату могло грозить до трех лет лишения свободы.
25 июля стало известно, что Пирогова покинула Россию. Сообщалось, что она находится в Тбилиси. В РФ ее объявили в розыск.