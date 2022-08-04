МВД РФ объявило в розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову, на которую завели дело о «фейках» про армию

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МВД России объявило в розыск депутата городского совета Новосибирска Хельгу Пирогову, которая стала фигурантом уголовного дела о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую базу ведомства.

25 июля стало известно, что новосибирский депутат покинула Россию. Сообщалось, что она находится в Тбилиси.

«Меня взяла оторопь, когда я узнала об уголовном деле (остановлюсь на этой формулировке). Решение об отъезде я приняла в этот же день, во второй половине дня. Стало понятно, что просто так с меня не слезут. Им в любом случае будет нужна показательная порка и показательная жертва. Стало понятно, что это вопрос времени, и вопрос очень срочного времени», — рассказала Пирогова в интервью «Медузе».

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21 июля новосибирские полицейские задержали Хельгу Пирогову. На нее составили протокол о «дискредитации» российской армии из-за твита депутата о погибших в Украине российских добровольцах, который она позже удалила.

На следующий день Следственный комитет по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил в отношении депутата уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). По этой статье Пироговой может лишение свободы на срок до трех лет.

Интервью Хельги Пироговой

«Между страхом и возможностью что-то сказать выбираю второе» После начала войны новосибирский депутат Хельга Пирогова открыто поддержала Украину, теперь на нее завели дело по личному требованию Бастрыкина. Вот ее история

Интервью Хельги Пироговой

«Между страхом и возможностью что-то сказать выбираю второе» После начала войны новосибирский депутат Хельга Пирогова открыто поддержала Украину, теперь на нее завели дело по личному требованию Бастрыкина. Вот ее история