На депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову составили протокол о «дискредитации» российской армии

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Обновлено. На депутата городского совета Новосибирска Хельгу Пирогову составили протокол о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Ее отпустили из отдела полиции.

В Новосибирске полицеские в штатском задержали депутата городского совета Хельгу Пирогову. Как сообщает «Тайга.инфо», задержание произошло сразу после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на штрафы осужденным за акции протеста в 2021 году.

«Коалиция Новосибирск 2020» опубликовала видео, как Пирогову сажают в машину полиции. При этом соратники Пироговой требуют от полицейских показать документы и разрешение прокурора на задержание действующего депутата.

Другой депутат горсовета Антон Картавин, комментируя действия полиции, сообщил, что Пирогова находится на четвертом месяце беременности. «Ее не должны вообще задерживать, отправлять куда-то в спецприемник. И, если они хотят провести суд, то это должен быть суд сейчас, в час ночи», — сказал он.

По данным «Тайги.инфо», Пирогову доставили в Центральный отдел полиции. «Коалиция» сообщает, что на нее собираются составить протокол о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП РФ).

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10 июля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Хельги Пироговой. Поводом для проверки стал твит, где депутат прокомментировала текст « » о погибших в Украине российских добровольцах. По информации «Тайги.инфо», группа депутатов областного заксобрания и городского совета написали на Пирогову «донос».

Хельга Пирогова избралась в горсовет Новосибирска в 2020 году в рамках оппозиционной коалиции во главе с руководителем местного . В марте 2022 года она пришла на заседание горсовета в синей вышитой сорочке и венке из подсолнухов в знак протеста против вторжения России в Украину.