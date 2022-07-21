Глава СК поручил проверить депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову из-за ее твита о погибших в Украине российских добровольцах

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой. Об этом сообщается на сайте СК.

Поводом для проверки стал твит Пироговой, написанный 15 июля. Депутат прокомментировала текст « » о погибших в Украине российских добровольцах, одна из героинь которого говорила об организации «достойных» похорон. «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали», — в твите Пироговой.

Позднее депутат заявила, что ее комментарий был «чересчур эмоциональным» и что она его удалила. «Мой твит со скрином [статьи о погибших добровольцах] был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод!» — пояснила Пирогова.

15 июля ее твит процитировали в прокремлевском телеграм-канале. 18 июля первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов потребовал от комиссии по депутатской этике горсовета Новосибирска провести проверку из-за «кощунственного поведения» Пироговой.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал действия Пироговой «абсолютно циничной выходкой» и выразил уверенность в том, что им «дадут оценку» правоохранительные органы.

По информации издания «Тайга.инфо», группа депутатов областного заксобрания и городского совета написали «донос» в СК на Пирогову.

Хельга Пирогова избралась в городской совет депутатов Новосибирска в 2020 году в рамках оппозиционной коалиции во главе с руководителем местного .

В марте 2022 года Пирогова пришла на заседание горсовета в синей вышитой сорочке и венке из подсолнухов в знак протеста против вторжения России в Украину.