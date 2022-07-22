СК возбудил дело о «фейках» про армию против депутата из Новосибирска Хельги Пироговой. Через 40 минут после поручения главы ведомства

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил «незамедлительно» возбудить уголовное дело в отношении депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой. Об этом сообщается на сайте СК.

По какой статье поручено возбудить дело, не уточняется. При этом отмечено, что ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Обновлено. Управление СК в Новосибирской области возбудило против Хельги Пироговой уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию. Как отметила "Медиазона", сообщение об этом появилось на сайте СК через 38 минут после того, как там же было опубликовано поручение Бастрыкина «незамедлительно» возбудить дело против Пироговой.

21 июля Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Пироговой. Поводом стал ее о погибших в Украине российских добровольцах. Позднее депутат удалила твит: он, по ее словам, был «чересчур эмоциональным».

Высказывание Пироговой осудил первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По информации «Тайги.инфо», группа депутатов областного заксобрания и городского совета написали «донос» в СК на Пирогову.

Вечером 21 июля Пирогову задержали в Новосибирске. На нее составили протокол о «дискредитации» российской армии и отпустили из отдела полиции. Соратники Пироговой из «Коалиции Новосибирск 2020» отметили, что она находится на четвертом месяце беременности.

Хельга Пирогова избралась в городской совет депутатов Новосибирска в 2020 году в рамках «Коалиции Новосибирск 2020» во главе с руководителем местного .

В марте 2022 года Пирогова пришла на заседание горсовета в синей вышитой сорочке и венке из подсолнухов в знак протеста против вторжения России в Украину.