Новосибирский депутат Хельга Пирогова, на которую завели уголовное дело о «фейках» про армию, уехала из России

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Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после того, как на нее завели уголовное дело о «фейках» об армии. Об этом она сама рассказала «Тайге.инфо» и « ».

Сейчас она находится в Тбилиси. На 25 июля у нее был назначен допрос в Следственном комитете в Новосибирске.

Вечером 21 июля Хельгу Пирогову задержали полицейские в Новосибирске, составив на нее административный протокол о «дискредитации» российской армии. Поводом к этому послужил Пироговой о погибших в Украине российских добровольцах, который она позже удалила.

22 июля Следственный комитет по личному поручению Александра Бастрыкина возбудил в отношении депутата уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). По этой статье Пироговой может грозить штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Хельга Пирогова избралась в городской совет депутатов Новосибирска в 2020 году в рамках «Коалиции Новосибирск 2020» во главе с руководителем местного .

В марте 2022 года Пирогова пришла на заседание горсовета в синей вышитой сорочке и венке из подсолнухов в знак протеста против вторжения России в Украину.