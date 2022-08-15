В Энергодаре произошли взрывы. Подконтрольные России власти Запорожской области заявили, что по городу нанесли 25 артиллерийских ударов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В оккупированном Россией городе Энергодар Запорожской области, где находится Запорожская АЭС, были слышны взрывы. Об этом заявил мэр города Дмитрий Орлов.

«В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны звуки взрывов. Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы!» — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь член главного совета подконтрольной России военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за последние два часа по Энергодару (в частности, району Запорожской АЭС и жилым кварталам) было нанесено «около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий М-777».

Другой информации о предполагаемом обстреле Энергодара пока нет.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. С марта ее, как и весь Энергодар, контролируют российские войска.

В августе город и атомную станцию неоднократно обстреливали. Украина и Россия обвиняют друг друга в этих обстрелах.

Страны G7 призвали Москву немедленно вернуть Киеву контроль над АЭС, этот призыв поддержали еще 35 стран. ООН предложила вывести военный персонал и технику с АЭС и создать там «безопасный периметр демилитаризации». В свою очередь подконтрольные России власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг станции.

Ситуация на Запорожской АЭС

Россия и Украина воюют прямо у Запорожской АЭС. Чем грозят обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции? «Нас ждет второй Чернобыль» — это преувеличение или все-таки нет?

Ситуация на Запорожской АЭС

Россия и Украина воюют прямо у Запорожской АЭС. Чем грозят обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции? «Нас ждет второй Чернобыль» — это преувеличение или все-таки нет?