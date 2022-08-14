Отчет Amnesty International о нарушениях украинской армии проверят независимые эксперты. Зеленский обвинял организацию в «аморальной избирательности»

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Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что ее отчет, в котором Вооруженные силы Украины обвинили в нарушении законов войны, проверят независимые эксперты.

Как сообщает , ссылаясь на заявление Amnesty, экспертам предстоит проверить процесс подготовки доклада, проведенные исследования, а также провести юридический и политический анализ отчета. Также будут проверены решения внутри организации, принятые перед публикацией документа.

«Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека», — говорят в организации. В Amnesty сожалеют, что пресс-релиз, посвященный исследованию, обнародовали без «должного внимания российской агрессии».

«Выводы не были переданы с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от Amnesty. Это также относится к последующему общению и реакции Международного секретариата на критику общественности. Мы осуждаем инструментализацию пресс-релиза российскими властями», — заявили в организации.

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4 августа Amnesty International выпустила доклад о том, что ВСУ в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. При этом в организации подчеркнули, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки».

Украинские власти раскритиковали публикацию Amnesty, так, президент Владимир Зеленский обвинил организацию в «аморальной избирательности». Amnesty заявила, что сожалеет «о причиненной боли».

После публикации доклада глава украинского офиса Amnesty Оксана Покальчук ушла в отставку. Также организацию покинул соучредитель шведского отделения Amnesty International Пер Вестберг.

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